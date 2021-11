Discussie over levend koken kreeften laait op: 'Past niet in een beschaafd land'

Bij Wow Crab In Rotterdam is verse kreeft één van de populairste gerechten. Levende kreeften worden meerdere keren per avond in kokend water gegooid. Zielig vinden ze het niet. "We doen dit omdat dit de beste manier is om kreeft zo vers mogelijk te bereiden. We zijn een Chinees restaurant en in China is dit al jaren traditie", zegt een medewerker van het visrestaurant.

Waarom koken de beste manier is om het dier aan zijn eind te brengen? "Het rottingsproces treedt bij kreeften snel in, dus dit is de beste manier om te bereiden."

Primeur

In Groot-Brittannië is het levend koken van kreeften en krabben binnenkort verleden tijd. De Britse overheid heeft besloten kreeften, inktvissen, octopussen en krabben onder de Animal Welfare Bill (een dierenwelzijnswet) te laten vallen. Een verbod op levend koken lijkt daarmee onontkoombaar, melden Britse media. Zwitserland en Nieuw-Zeeland hebben al zo'n verbod.