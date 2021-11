Wetsvoorstel is af: kabinet wil 2G voor horeca, evenementen, cultuur en pretparken

Bij 2G worden alleen mensen toegelaten die gevaccineerd zijn of genezen van corona. Er is een nieuwe wet nodig om 2G mogelijk maken. Het wetsvoorstel is nu af en is zojuist naar de Tweede Kamer gestuurd.

Alternatieven

De Tweede Kamer moet nog instemmen met de wet. Dat zou deze week gebeuren maar gezien de gevoeligheid heeft de Tweede Kamer waarschijnlijk meer tijd nodig.

In sectoren waar 2G gaat gelden, moet een ondernemer zich hier aan houden, maar er kunnen voor bepaalde delen van sectoren wel alternatieven gaan gelden, zo staat in de wet.

Opvallend is dat minister De Jonge schrijft dat vaccinatiedrang geen doel op zich is, maar dat dat wel een neveneffect kan zijn van de 2G-wet.

Verdeeldheid in Kamer

De Tweede Kamer is verdeeld over de 2G-maatregel. Alleen de VVD en D66 hebben al gezegd de wet te steunen. De rest twijfelt nog of is tegen de wet. Ook is er nog geen meerderheid voor de wet in de Eerste Kamer die hier ook nog mee moet instemmen.

In het wetsvoorstel staat een uitzondering voor mensen die zich om medische redenen niet kunnen laten vaccineren. Voor hen zal 2G niet van toepassing zijn. Zij kunnen op nader te bepalen wijze toegang krijgen tot locaties waarvoor het coronatoegangsbewijs met 2G vereist is.