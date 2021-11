Rutte waarschuwt: extra coronamaatregelen als het niet beter gaat

'Niet aarzelen'

"We hopen dat er voor 3 december geen maatregelen nodig zijn. Maar als dat wel nodig is, dan doen we dat wel. Vooralsnog is 3 december het nieuwe moment", zei Rutte. "De effecten van lockdownachtige maatregelen zijn gigantisch, voor de jongeren en de economie Maar neemt u van mij aan: we zullen niet aarzelen als het nodig is."