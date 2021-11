Politiechef hekelt fake news over 'dode' bij rellen Rotterdam

Bekogeld

Vannacht ging het mis in onder ander Den Haag, Helmond, Urk, Bunschoten, Katwijk en Stein. Hulpverleners werden bekogeld met zwaar vuurwerk en containers werden in brand gestoken.

In Den Haag zijn in totaal negentien mensen aangehouden en moest de ME worden ingezet. Vijf agenten raakten gewond tijdens de rellen. Zo liep een van hen bij een aanhouding een knieblessure en hersenschudding op. Rond 01.00 uur keerde de rust volgens de politie in Den Haag weer terug.