Kritiek op coverfoto van ministers in galakleding: 'Dit is drie keer onhandig'

Hoofdredacteur Karin Swerink van LINDA heeft dit nog nooit meegemaakt. "We hadden wel reacties verwacht bij het uitbrengen van deze cover. Maar zoveel? Dit hadden we echt niet zien aankomen", zegt Swerink. "We schrikken wel van de agressieve toon."

In dit themanummer, dat vandaag bij abonnees op de deurmat ploft, staan mensen centraal voor wie het een bijzonder jaar was. Ongeacht hun achtergrond. "Deze twee ministers konden daarin niet ontbreken. We hebben de interviews in september in gang gezet en de fotoshoot heeft in oktober al plaatsgevonden."

Rode koontjes

Terwijl ze bij LINDA in hun nopjes zijn, zullen de hoofdpersonen en hun adviseurs zich achter hun oren krabben of dit nu wel zo verstandig was, zegt politicoloog én oud-spindoctor Julia Wouters. "Je wilt als politicus niet dat half Twitter losgaat over je filmsterrenlook, je ijdelheid of een uit zijn verband getrokken quote. En dat wil je al helemaal niet op een dag dat er een belangrijk coronadebat is en het land in een halve lockdown zit."