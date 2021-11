2G-maatregel stap voor stap dichterbij, kabinet moet nu op zoek naar draagvlak

Keuze bij de ondernemer zelf

Als de 2G-maatregel er gaat komen is het straks aan de ondernemer zelf om daar al dan niet voor te kiezen. Als een café of restaurant ervoor kiest alleen gevaccineerde of genezen mensen toe te laten (2G), gelden er verder geen beperkingen.

Wanneer ook mensen met een negatieve testuitslag welkom zijn en een ondernemer toch kiest voor het oude 3G, moet iedereen in de zaak op een vaste plek zitten. In de praktijk zal bij grote evenementen, zoals festivals, 2G onontkoombaar zijn.

Draagvlak

Politiek commentator Frits Wester stelt dat het kabinet de komende dagen op zoek moeten naar draagvlak in de Tweede én Eerste Kamer om het gebruik van de maatregel mogelijk te maken. "Het zou een ingrijpende en principiële nieuwe stap betekenen waarin er fors onderscheid wordt gemaakt tussen groepen Nederlanders. Alleen als het OMT duidelijk kan aangeven dat deze stap nodig is, zijn partijen als GroenLinks en PvdA bereid om over hun bezwaren heen te willen stappen. De partijen zullen in hun afweging ook meenemen hoe het op dat moment gaat met het aantal besmettingen en de druk op de zorg."

Dat lijkt ook te gelden voor regeringspartij ChristenUnie, tevens partner in de kabinetsformatie. Bij de invoering van het coronatoegangsbewijs, eind september, was de CU nog tegen. Wester: "Niemand zit op 2G te wachten, maar het gebruik van 2G in situaties waar het besmettingsrisico groot is, en waarvoor een lockdown zonder 2G het enige alternatief is, komt zo wel stap voor stap dichterbij.”