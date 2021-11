Politici worstelen met steeds extremere uitspraken Baudet, maar wat te doen?

Niet nieuw

De uitspraken van Baudet waarin hij een vergelijking maakt met de Tweede Wereldoorlog zijn niet nieuw. Politicoloog Chris Aalberts volgt Baudet al jaren en ziet dat hij steeds verder gaat in zijn uitspraken, met kleine stapjes: "Er is al langer een patroon te zien dat Baudet bezig is dingen te roepen die met de Tweede wereldoorlog te maken heeft. Het begon met uitspraken op de Dam in 2019. Hij is al veel langer een grens overgegaan."

Zo noemde Baudet Hugo de Jonge 11 november op Urk nog een massamoordenaar. Baudet zei: "Je ziet het ook in de ogen van Hugo de Jonge. Hij wordt kleiner en kleiner. Hij voelt ergens dat hij misschien wel bezig is met een massamoord. Hij voelt dat hij misschien wel verantwoordelijk is voor het overlijden van duizenden en duizenden mensen."