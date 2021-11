OMT wilde contactberoepen en supermarkten ontzien, maar kabinet besloot anders

Vuurwerkverbod

Het kabinet had het OMT ook gevraagd te kijken naar een mogelijk vuurwerkverbod. Het team van deskundigen wil eerst meer onderzoek doen voordat het met een advies komt over een vuurwerkverbod aankomende jaarwisseling. Het idee is dat zo'n verbod ziekenhuizen ontlast omdat er minder vuurwerkslachtoffers zorg nodig hebben.

Maar de experts schrijven in het advies aan het kabinet nu niet te beschikken over de "relevante gegevens" om hier een uitspraak over te doen. Het OMT schrijft niet wanneer het denkt wel voldoende informatie te hebben.