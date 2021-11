D66: gemeenten moeten discriminatie woningmarkt hard kunnen aanpakken

Straffen

Om het probleem op te lossen wil D66-Tweede Kamerlid Boulakjar nu in de Wet Goed Verhuurderschap regelen dat de resultaten van onderzoek met mysterie calls wel gebruikt kunnen worden om makelaars en verhuurders te straffen. Die wet is op dit moment in voorbereiding.

Gemeenten krijgen door die wet de mogelijkheid om te eisen dat makelaars en verhuurders in bepaalde delen van de stad een vergunning moeten hebben. Maken ze zich schuldig aan discriminatie en beteren ze daarna hun leven niet dan kan volgens het plan van D66 die vergunning worden ingetrokken en worden makelaar en verhuurder dus gestraft. Ook wordt het dan mogelijk verhuurders en makelaars die zich in het verleden hebben misdragen een vergunning te weigeren.