Krijgen we het virus eronder met lockdown-achtige maatregelen? 'We moeten nu toeslaan'

Viroloog Pijman is ook voorstander van de invoering van de 2G-maatregel. Bij deze maatregel is het coronatoegangsbewijs niet meer geldig voor ongevaccineerden met een negatieve test. Pijlman zou 'niet verbaasd' zijn als de 2G-regel wordt ingevoerd. "Voor de ongevaccineerden is het niet leuk, maar we stevenen anders af op een volgende lockdown en dan zitten we met kerst weer alleen."

"Met een 2G-maatregel bescherm je eigenlijk de ongevaccineerde", legt de viroloog uit. "Dan kunnen zij zich bijvoorbeeld niet meer in de horeca bewegen en blijven ze thuis. Dat is het idee erachter. Nu kan een negatief geteste ongevaccineerde mét een QR-code worden blootgesteld aan een gevaccineerde die het virus overdraagt."

'Mixen vormt een risico'

Want dat is precies het probleem: veel mensen met een prik verspreiden tóch het virus. "Het is in Nederland zo geregeld dat we iedereen gelijk willen behandelen. Vandaar die QR-code. Maar dat levert ons nu dus juist een probleem op. Zolang we ongevaccineerden en gevaccineerden blijven mixen en de besmettingen zo hoog zijn, is dat een risico."