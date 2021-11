Coronamaatregelen: liefst kort en krachtig, als we mogen kiezen

Als het dan toch nodig is, kiezen we liever voor de korte klap – een korte lockdown met heftige maatregelen – dan voor langdurige en slepende maatregelen. Ook hebben we liever algemene maatregelen waarbij geen onderscheid tussen vaccineerden en niet-gevaccineerden wordt gemaakt.

Dat verandert als sprake is van onomkeerbare schade. Als operaties niet door kunnen gaan of scholen dreigen te sluiten, staan we wél open voor specifieke maatregelen voor niet-gevaccineerden.

Strenge voorwaarden

Het OMT adviseert na de korte lockdown ook strengere voorwaarden aan de heropening te stellen. Zo zou geadviseerd worden mensen geen QR-code meer te geven als ze getest zijn. Voor een geldige QR-code geldt nu dat een bewijs van vaccinatie, genezing óf een negatief testbewijs voldoende is. Als het aan het OMT ligt, moeten mensen zich dus gevaccineerd hebben of genezen zijn van corona om een QR-code te krijgen.

In Oostenrijk en enkele Duitse deelstaten wordt al gebruikgemaakt van dit zogenoemde 2G-beleid. Het is aan het kabinet om dat beleid ook daadwerkelijk in te voeren.