Lachgas, xtc, stress: zorgen om mentale gezondheid en drugsgebruik studenten

16 procent van de studenten is een zware drinker en 50 procent van de studenten heeft last van psychische klachten zoals angst en somberheid. Dat blijkt uit een groot onderzoek onder 28.000 studenten in het hoger onderwijs. Ook het drugsgebruik is onderzocht. De conclusies zijn 'zeer zorgwekkend', stelt demissionair onderwijsminister Ingrid van Engelshoven.

Het is voor het eerst dat zo'n groot onderzoek is gedaan naar de mentale gezondheid en het middelengebruik van studenten op hogescholen en universiteiten. Bijna alle studenten hebben stress Bijna alle studenten (97 procent) laten weten last te hebben van stress. Dat komt vanwege hoge studiedruk, maar ook door de uitbraak van het coronavirus. De helft van de studenten heeft last van psychische klachten (zoals angst- en somberheidsklachten). Een kwart van de studenten ervaart ook klachten van levensmoeheid (bijvoorbeeld te willen gaan slapen en nooit meer wakker te worden). Een derde van de studenten heeft studievertraging opgelopen, mogelijk tijdens de coronapandemie. Zware drinkers De onderzoekers noemen het alcoholgebruik onder hbo- en universitaire studenten zorgelijk. 16 procent van de studenten is een zware drinker. Bijna de helft van de studenten geeft aan dat het onder hun beste vrienden geaccepteerd is om tien of meer alcoholhoudende dranken te drinken op een uitgaansavond. Het vele drinken zorgt voor studievertragingen en studieschulden Het zijn vooral mannen en studenten die op kamers wonen die veel drinken. Xtc en lachgas Ook het drugsgebruik valt op. Vooral het gebruik van xtc en lachgas onder studenten baart zorgen. Wat betreft xtc heeft 22,9 procent dit ooit gebruikt en 13,2 procent het afgelopen jaar. 28,8 procent heeft lachgas ooit gebruikt en 9 procent het afgelopen jaar. De afgelopen 12 maanden heeft zeker 4 procent van de studenten een keer concentratieverhogende middelen zoals Ritalin gebruikt. Volgens de onderzoekers zoeken studenten over het algemeen nauwelijks hulp voor hun middelengebruik.