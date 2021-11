OMT adviseert korte lockdown van twee weken, kabinet moet besluit nog nemen

Code zwart

Afgelopen zaterdag ging de mondkapjesplicht in bij winkels, supermarkten en kappers. Ook werd de QR-code verder uitgerold. Het effect van de maatregelen kan pas over twee tot drie weken terug te zien zijn in de besmettingscijfers. Die lopen ondertussen hard op en ook de ziekenhuisopnames stijgen harder dan in de prognoses van het RIVM.

Gisteren waren er bijna 13.000 besmettingen, het op twee na hoogste aantal sinds het begin van de coronacrisis. Er liggen nu 1647 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 327 op de ic. Intensivist en OMT-lid Diederik Gommers stelt dat de ic's niet eerder tijdens de coronapandemie zo'n groot gevaar liepen om code zwart te bereiken, het ernstigste niveau.