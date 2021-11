Ruzie over koers SP: verkiezingsdeelname grote steden in gevaar

Vier nederlagen op een rij

De SP doet het al jaren slecht bij de verkiezingen. Dat was al zo onder partijleider Emile Roemer, maar ook onder zijn opvolger Lilian Marijnissen. Vooral de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 verliepen desastreus. Terwijl de PvdA 29 zetels verloor, verloor de SP ook 1 zetel.

Had de SP in 2017 nog 14 zetels in de Tweede Kamer, begin dit jaar bleven er slechts 9 van over. Bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2019 halveerde de SP. Van de 70 statenzetels bleven er slecht 35 over. Als gevolg hiervan verloor de SP ook zetels in de Eerste Kamer: Van 9 naar 4.

Bij de Europese verkiezingen in 2019 verloor de SP, mede door de anti-Frans Timmermans-campagne beide zetels in het Europarlement. En bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2018 hield de SP er van de 440 raadszetels maar 285 over.