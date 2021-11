Effectiviteit vaccins nog steeds hoog: 'Boosterprik toch verstandig'

Sneller dan gedacht

Ook immunoloog Marjolein van Egmond stelt dat de anti-lichamen die je op korte termijn aanmaakt, sneller uit het lichaam verdwijnen dan gedacht. "Bij Janssen en AstraZeneca gaat dat wat sneller dan bij de andere vaccins. En eigenlijk bij alle vaccins wat sneller dan gehoopt."

Toch is Van Egmond niet per se voor een booster voor alle leeftijden. "Een extra prik beschermt inderdaad waarschijnlijk nog beter. Maar de vraag is altijd: wanneer is iets goed genoeg? We gaan ook niet naar de sportschool om allemaal bodybuilder te worden. En de vaccins beschermen nog uitstekend tegen ernstige ziekte".

Als je na vaccinatie besmet raakt, fungeert dat als een natuurlijke booster, zegt Van Egmond. "Je kunt je daarom afvragen of we allemaal wel een booster moeten krijgen." Van Egmond vindt het zinvoller om die vaccins te geven aan landen waar nog niemand gevaccineerd is. De langetermijnstrategie moet zijn om de hele wereld te beschermen.