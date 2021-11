Nieuwe coronamaatregelen: ons gedrag telt, maar wat is goed genoeg?

Wat de uitkomsten zijn, kan de gedragswetenschapper niet zeggen. Wél wil hij vertellen hoe de studie in zijn werk gaat. "We hebben vijfduizend mensen gevraagd vragenlijsten in te vullen. We vragen hen naar de naleving van de coronaregels, zoals de afstandsregel en het thuiswerken, en of ze achter de maatregelen staan."

Afname stabiliseert

Het laatste gedragsonderzoek dateert van vóór de laatste coronapersconferentie (dinsdag 2 november). "Daarin zagen we geen verandering in de naleving van de maatregelen. We zagen lange tijd een afname, vooral in het afstand houden en het laten testen bij klachten. Maar die afname stabiliseert dus."

Nog iets viel op: "Het draagvlak om coronamaatregelen na te leven groeit, terwijl het daarvoor afnam." Juist dat draagvlak is belangrijk, zegt de onderzoeker. "Dat is namelijk een goede voorspeller of we de maatregelen weer willen naleven."