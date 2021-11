Opnieuw dreigt vertraging woningbouw voormalig Vliegkamp Valkenburg

Onder die druk lukte het uiteindelijk toch om tot afspraken te komen over de bouw van 5600 huizen, die belangrijk zijn voor het oplossen van de woningnood in Zuid-Holland. Begin volgend jaar moet het bestemmingsplan worden vastgesteld, maar de twee grootste grondeigenaren, Bouwfonds Property Development en het Rijksvastgoedbedrijf, kunnen het tot nu toe niet eens worden over de stikstofrechten.

Discussie

Bouwfonds beschikt over die rechten en wil ze wel leveren in ruil voor ontwikkelrechten. De discussie duurt volgens de gemeente en de provincie te lang. Het gevaar bestaat nu dat de plannen opnieuw vertraging oplopen of deels niet kunnen worden gerealiseerd. Daarom willen zij dat minister Ollongren ingrijpt.