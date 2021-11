De Jonge: besluit over coronaregels aan vroege kant, maar 'we zijn bezorgd'

Het kabinet is van plan vrijdag weer een coronapersconferentie te geven. Bij het nemen van nieuwe besluiten wordt onder meer gekeken naar de prognose van het RIVM over deze golf, zei De Jonge. "Als die prognose hoger uitvalt dan verwacht, en we dus aan de verkeerde kant zitten, dan ontkomen we denk ik niet aan extra maatregelen", zei de demissionair minister van Volksgezondheid.

Basismaatregelen belangrijk

Ook wil De Jonge meer duidelijkheid over ons gedrag, en dan vooral over de naleving van de coronamaatregelen.Hij verwacht dat het Outbreak Management Team (OMT) deze week meer kan vertellen over hoe we de coronaregels naleven. Het gaat dan om 1,5 meter afstand houden en de controle op coronatoegangsbewijzen, zoals werd aangekondigd tijdens de persconferentie van vorige week.

De Jonge: "Zien we in het gedrag van mensen terug, dat de boodschap goed is begrepen? Houden we ons beter aan de basismaatregelen? Ik wacht de informatie en het advies van het OMT af voordat ik vooruitloop op nieuwe maatregelen."

De basismaatregelen zijn daarbij belangrijk, stelt de minister: afstand houden, handen wassen en testen bij klachten. "Het virus draagt zichzelf niet over, mensen doen dat." Het OMT komt woensdag met een nieuw advies.