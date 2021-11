Boetes voor ontbreken energielabel gaan fors omhoog

De boetes voor het ontbreken van een energielabel bij de verkoop van een woning of bedrijfgspand gaan fors omhoog. Met ingang van deze maand betalen woningeigenaren 435 euro en eigenaren van bedrijfspanden 870 euro. Dat was respectievelijk 170 en 340 euro. Dat meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de organisatie die verantwoordelijk is voor het toezicht en de handhaving.

Bij de verkoop van een woning of bedrijfspand moet er altijd een geldig energielabel worden overhandigd aan de koper. Sinds begin dit jaar kan dit niet meer voor weinig geld (ongeveer 10 euro) online worden besteld, maar moet een energie-inspecteur worden ingeschakeld. Die komt de situatie thuis bekijken. De kosten zijn daardoor opgelopen tot ongeveer 190 euro. Afschrikken Omdat het energielabel duurder is, zijn ook de boetebedragen verhoogd. Daarmee wordt volgens de toezichthouder de afschrikkende werking verhoogd. De ILT heeft in 2021 bijna 1100 boetes opgelegd. De organisatie houdt in het Kadaster verkopen van woningen en bedrijfspanden bij en vergelijkt die met het bestand van geldige energielabels. Is er geen geldig label te vinden, dan volgt een boete.