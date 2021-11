De Jonge: aftrap carnaval niet landelijk verbieden, is aan burgemeesters

Noord-Brabant viert komende donderdag gewoon 'de elfde van de elfde'. De traditionele opening van het carnavalsseizoen op 11 november kent wel beperkende maatregelen in verband met corona.

De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft besloten de provinciale aftrap van het carnavalsseizoen niet door te laten gaan. "We doen dit voor de zorg", zei de voorzitter van de veiligheidsregio Antoin Scholten.

Goed besluit

Minister De Jonge noemt het besluit van Limburg 'goed', maar hij gaat dat niet landelijk opleggen. "Als andere burgemeesters met hetzelfde besluit als Limburg komen, in samenspraak met de carnavalsvereniging, dan zou ik dat wijs vinden. Maar we gaan het de regio's niet opleggen. Het zat ook niet in het nieuwe maatregelenpakket dat we afgelopen dinsdag hebben aangekondigd."

Als gemeenten willen, kunnen carnavalsvierders dus gewoon in de kroegen terecht: maar wel met een QR-code. In Noord-Brabant zijn er wel beperkende maatregelen, zo mag maar 75 procent van de bezoekers binnen.