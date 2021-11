QR-code op terras, mondkapje in winkels: deze maatregelen gaan vandaag in

Coronatoegangsbewijs vaker ingezet

We moeten vanaf vandaag op meer plekken het coronatoegangsbewijs laten zien. In de horeca moest je binnen al een QR-code laten scannen, maar vanaf nu moet je ook op het terras een coronabewijs tonen. De coronapas wordt verplicht op de volgende plekken:

Horeca, zowel binnen als op buitenterrassen (eet- en drinkgelegenheden), behalve bij afhalen.

Casino’s.

Theaters, concertzalen en bioscopen.

Doorstroomlocaties in sectoren waar het coronatoegangsbewijs nu al verplicht is. Dit zijn dus locaties waar er een doorstroom van bezoekers is, zoals musea en monumenten.

Doorstroomevenementen. Dit zijn evenementen waarbij het publiek geen vaste plek heeft en er een doorstroom van mensen is. Bijvoorbeeld kermissen en bepaalde sportevenementen.

Geplaceerde en ongeplaceerde evenementen, zoals festivals, feesten en optredens.

Zakelijke evenementen, zoals beurzen en congressen.

Publiek bij sportwedstrijden die binnen worden gehouden, zowel professioneel als amateur. Bij publiek van amateurwedstrijden is jeugd tot 18 jaar uitgezonderd. Publiek bij buitensport hoeft geen QR-code te laten zien, maar nog wel bij het betreden van de sportkantine of wc's.

Georganiseerde sportbeoefening vanaf 18 jaar, zoals: sportschool, groepslessen, voetbal, zwemmen. Dit geldt alleen voor sporters en publiek in alle binnensportlocaties, inclusief sportkantines. Niet voor buitensportlocaties.

Georganiseerde kunst- en cultuurbeoefening vanaf 18 jaar, zoals muziekles en schilderles. Of bijvoorbeeld repetities voor zang, dans en toneel.

In kerken gaat de coronatoegangspas niet gelden. Alleen voor koorrepetities wordt het coronatoegangsbewijs noodzakelijk.

Ook wil het kabinet kijken of het de coronapas 'specifiek kan gebruiken in dorpen en steden' waar een kleiner deel van de mensen is geprikt, en waar het aantal ziekenhuisopnames hoog is. Dit soort maatregelen 'gaan niet meteen in', maar worden dus wel voorbereid.