Het gaat niet snel genoeg, Kamervoorzitter eist gesprek met informateurs

Ergens in december

Volgens politiek verslaggever Floor Bremer is het bijzonder stil vanuit de formerende partijen. "Ook achter de schermen laten ze weinig tot niets los over waar ze nu staan. Maar van een minister die contact had met de onderhandelaars hoorden we al dat de ene onderhandelaar zegt dat ze er begin december uit zullen zijn, de ander half december en een derde eind december. Daarover nog enige onenigheid dus, maar misschien is het goede nieuws dan dat er in ieder geval dit jaar nog zicht is op een nieuw kabinet."