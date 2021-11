Nederlandse rozenkoning over dreiging Ethiopië: 'Onschuldige mensen afgeslacht'

De ondernemer zit al 25 jaar in Afrika, waarvan 13 in Ethiopië. "Drie jaar geleden was het in Ethiopië ook onrustig. Natuurlijk word je niet blij van deze ontwikkelingen. Vooral in het noorden is het al tijden onrustig. Er vallen doden en er zullen nog meer doden vallen, maar in onze regio is het vooralsnog rustig. Ik woon in een goed beveiligd huis op de kwekerij en als het nodig is rijden we in colonne, begeleid door politie. Je moet goed oppassen, helemaal nu. Het is en blijft Afrika."

Geen paniek

Er is volgens hem geen sprake van grote paniek, ook niet onder zijn personeel. "De soep zal hopelijk niet zo heet gegeten worden."

Barnhoorn is op dit moment in Nederland. Ondanks het aangescherpte reisadvies is hij gewoon van plan om over twee weken naar Ethiopië te reizen. "Laten we hopen dat de rust snel weer terugkeert."