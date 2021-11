Kamer wil geen coronapas bij buitensport: 'Was dit echt een serieus voorstel?'

Vrijwel iedereen in de Tweede Kamer ziet de ernst van de oplopende besmettingen in en steunt daarom de nieuwe coronamaatregelen die het kabinet wil invoeren. Wel klinkt veel kritiek op een uitbreiding in het gebruik van het coronatestbewijs. De meeste partijen zien niets in het idee om een coronapas te eisen voor het buitensporten.

Zo wordt de coronapas vanaf zaterdag dus verplicht in musea, sportscholen en op terrassen van horecagelegenheden. Dat ook volwassen toeschouwers en sporters alleen toegang kunnen krijgen tot het voetbalveld en de atletiekbaan met een geldig coronatoegangsbewijs, gaat een meerderheid van de Kamer wel te ver. Die maatregel lijkt dan ook te sneuvelen. Het Outbreak Management Team adviseert ook niet voor buitensport een coronapas te vragen. Het kabinet zal daar vanavond op reageren. Lastig te handhaven VVD-Kamerlid Aukje de Vries, die in principe het volledige maatregelenpakket steunt, stelt dat voor de buitensporten de voorgestelde maatregel lastig te handhaven is. Ook het CDA heeft 'veel moeite dat ook bij buitenterrassen en met name buitensport de QR-code moet worden getoond', zei Kamerlid Joba van den Berg. Van den Berg zet overigens bij meer plannen vraagtekens. De CDA'er wil liever dat het kabinet gerichter beleid maakt – gericht op bijvoorbeeld de vier grote steden, waar relatief weinig mensen zijn geprikt. Coronapas op het werk? Mensen gaan het als dictatuur zien Het kabinet verdedigt vandaag de plannen om het oplopende aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames te keren. De ziekenhuisopnames lopen te hard op. Vandaag meldde het RIVM bijna 10.000 besmettingen. Als het aan het kabinet ligt, geldt vanaf zaterdag ook weer een mondkapjesplicht in winkels, supermarkten en voor contactberoepen. 'Maatschappij uitgejaagd' Veel oppositiepartijen keuren de plannen af. PVV-leider Wilders was al tegen het coronatoegangsbewijs en is dus ook tegen uitbreiding ervan. "Een groot deel van Nederlanders wordt opgesloten. Als je je straks niet drie keer per week laat testen, kun je niet meer sporten. Mensen worden de maatschappij uitgejaagd." De SP vindt dat het kabinet te veel doet aan repressie en te weinig investeert in het informeren van mensen die nog twijfelen over een vaccinatie.