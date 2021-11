Burgers schuiven aan bij de formatietafel: 'Het is een grote poppenkast'

Via een aparte ingang van het Provinciehuis in Groningen mogen ze naar binnen. Namen worden niet bekendgemaakt en er is geen gelegenheid voor de pers om de mensen ter plekke te spreken. Een klein groepje gedupeerden van de gasboringen in Groningen zal vandaag bij de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en CU én de twee informateurs aanschuiven.

'Tamelijk uniek', volgens parlementair historicus Peter van der Heiden, dat 'gewone' burgers tijdens het formatieproces mogen meepraten.

Belofte

De gesprekken komen voort uit de belofte die de politici deden voorafgaand aan de formatie. De Tweede Kamer stond daar op, ook in het kader van de nieuwe bestuursstijl dat burgers meer in te brengen hebben.

Maar gaat het ook iets opleveren? Van der Heiden is helder: "Het is vooral voor de bühne. De partijen willen hiermee vooral laten zien dat ze naar burgers luisteren."

Van der Heiden noemt het ook 'tamelijk bizar' dat de formerende partijen nu nog informatie willen over twee onderwerpen waar kilometers aan dossiers en onderzoeken over liggen én ook nog eens twee parlementaire enquêtes. Over de toeslagenaffaire is zelfs een heel kabinet gevallen.