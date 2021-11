Worden de maatregelen nog aangepast? Kamer debatteert over coronaregels

Met een krappe meerderheid van VVD, D66, CDA, PvdA en Fractie Den Haan werd vorige maand ingestemd met de invoering van het coronatoegangsbewijs in de horeca, bij evenementen, festivals, concerten en professionele sportwedstrijden. Nu wil het kabinet de coronapascontrole op veel meer plekken uitrollen.

De Tweede Kamer zal ook praten over voorbereidende wetgeving die het kabinet in gang wil gaan zetten om het coronatoegangsbewijs op meerdere plekken, zoals bijvoorbeeld op het werk, eventueel uit te gaan rollen. Dat zal ongetwijfeld tot veel discussie leiden in de Tweede Kamer. Vrijdag 12 november is er een nieuw weegmoment.