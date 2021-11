Voetbalgeweld 'heftiger dan ooit': Grapperhaus wil schade verhalen op daders

De schade die voetbalhooligans veroorzaken, moet worden verhaald op de daders middels een lik-op-stukbeleid, net als eerder bij de avondklokrellen. Ook moeten clubs zelf zorgen dat het veilig is in en rondom stadions, anders worden politieagenten niet ingezet bij wedstrijden. Daarmee wil demissionair minister Grapperhaus het voetbalgeweld tegengaan, 'dat heftiger is dan ooit'.

Er zijn nu al meer stadionverboden uitgedeeld dan eerder in een compleet seizoen. "En het seizoen is niet eens op de helft", zegt Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Het voetbalgeweld is volgens de bond heftiger dan ooit. Samen met minister Grapperhaus bracht de KNVB zojuist maatregelen naar buiten die het voetbalgeweld tegen moeten gaan. Burgemeesters riepen op tot extra maatregelen om het geweld in en rondom voetbalstadions uit te bannen. Maatregelen Minister Grapperhaus wil vaker schade verhalen die is veroorzaakt door relschoppers, bijvoorbeeld door vuurwerk. De minister noemt als voorbeeld ook de avondklokrellen, waarbij de relschoppers veroordeeld werden tot het betalen van hoge schadevergoedingen voor het vernielen van dingen. Ook moeten politie, OM, gemeenten en clubs voor iedere wedstrijd uitgebreid kijken naar veiligheid. AIs die niet in orde is, worden geen agenten ingezet voor de wedstrijd. Lees ook: Ruim 50 stadionverboden uitgedeeld na rellen NEC-Vitesse Afgelopen weekend werd de wedstrijd tussen Excelsior - FC Eindhoven stilgelegd vanwege spreekkoren en omdat er spullen op het veld werden gegooid. De Limburgse derby tussen MVV Maastricht en Roda JC Kerkrade werd gestaakt door ongeregeldheden. Roda- en MVV-supporters raakten slaags met elkaar. Bij het geweld raakten zes agenten en twee stewards gewond. Grapperhaus noemt het het gedrag van die voetbalfans 'zwaar crimineel, zeg maar gerust ondermijnend'. Corona zou een van de redenen zijn voor het toenemende aantal relschoppers. De demissionair minister heeft er geen goed woord voor voor. "Een kleine groep die zich volsnuift en volzuipt gaat niet de boel verzieken." Lees ook: Hoe het opeens gewelddadig werd bij MVV-Roda: 'Ik dacht: hoe gaat dit ophouden?'