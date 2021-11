Kabinet neemt advies voor boosterprik over: derde vaccinatie vanaf december

Ook mensen van 18 jaar en ouder die in een zorginstelling wonen (verpleeghuizen, woonzorgcentra en instellingen voor personen met een verstandelijke beperking) komen als een van de eersten in aanmerking voor een boostervaccin. "In deze instellingen neemt het aantal infecties toe, wonen overwegend ouderen en bestaat een hogere kans op transmissie en op ernstige ziekte", stelt de raad.

Pfizer of Moderna

Mensen die in aanmerking komen voor de prik krijgen allemaal het vaccin van Pfizer of Moderna aangeboden, ook als er eerder bij hen een ander vaccin is gezet. De raad adviseert de prik minimaal zes maanden na de laatste dosis te zetten.