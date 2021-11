Kabinet wil coronapas uitbreiden en mondkapjesplicht voor contactberoepen

Morgen worden knopen definitief doorgehakt en geeft het demissionaire kabinet weer een persconferentie. "We ontkomen er niet aan om opnieuw maatregelen te treffen. Maar we willen ook niet de hele samenleving weer allerlei beperkingen opleggen. Dus je zoekt naar passende maatregelen die ook daadwerkelijk de snelle spreiding remmen", zei De Jonge vanmiddag.

Of er specifieke maatregelen komen voor niet-gevaccineerden hangt nog boven de markt. De zogenoemde 2G-regel is niet volledig van tafel als mogelijke maatregel. Dat betekent dat alleen gevaccineerden of mensen die zijn genezen van corona een QR-code kunnen krijgen. Nu krijgen niet-gevaccineerden die ook nog bij een negatieve coronatest.

Coronapas

De controle op de coronapas zou verplicht worden in onder meer sportscholen en zwembaden en op zogenoemde doorstroomlocaties, zoals musea. Ook wil het kabinet beter handhaven op de controle.

Verder is het kabinet van plan om de mondkapjesplicht weer in te voeren. Zo moeten er weer verplicht mondkapjes gedragen worden bij bijvoorbeeld contactberoepen, zoals de kapper. Er wordt nog gesproken over de vraag of mondkapjes ook weer verplicht worden in winkels. En of dat dan in alle winkels gaat gelden, of alleen in de drukke steden.

Het kabinet wil het thuiswerken weer dringend adviseren. Ook wordt het een dringend advies om 1,5 meter afstand te houden, op plekken waar je geen coronacheck app kan zien. Dat kan het kabinet niet direct verplichten omdat daarvoor de wet moet worden aangepast.