De Jonge: aantal ziekenhuisopnames stijgt te snel, extra maatregelen nodig

Morgen worden knopen definitief doorgehakt en geeft het demissionaire kabinet om 19:00 uur weer een persconferentie. "We ontkomen er niet aan om opnieuw maatregelen te treffen. Maar we willen ook niet de hele samenleving weer allerlei beperkingen opleggen. Dus je zoekt naar passende maatregelen die ook daadwerkelijk de snelle spreiding remmen.", zei de demissionair minister na een extra coronaoverleg.

Bredere inzet coronapas

Eerder werd al bekend dat het kabinet nadenkt over een bredere inzet van de coronapas. Dat betekent dat de controle op de pas uitgebreid zou kunnen worden naar plekken waar die nu nog niet verplicht is, zoals sportscholen. Het kabinet kijkt ook naar het weer invoeren van maatregelen waar we eerder mee te maken hadden, zoals mondkapjes, de anderhalvemeterregel en het thuiswerkadvies.

Kabinet overweegt mondkapjes weer te verplichten bij contactberoepen. De 1,5 meter kan niet worden verplicht omdat daarvoor een wetswijzigingen nodig is en die duurt enkele weken.

Of ook werkgevers met een QR-code moeten gaan werken, is de vraag. Daarvoor is een wetswijziging nodig.