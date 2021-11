Vanavond coronapersconferentie: ons gedrag moet om, wordt de boodschap

2. Wat gaat er nu rond?

Het kabinet is van plan om vanaf zaterdag mondkapjes weer te verplichten in publieke binnenruimten en bij contactberoepen, zoals kappers. Ook wordt de coronapas waarschijnlijk verplicht in sportscholen, zwembaden en in doorstroomlocaties. De controle wordt ook strenger.

Het kabinet komt wel weer met een duidelijk thuiswerkadvies: 50 procent van de werkzaamheden zou thuis moeten worden uitgevoerd. En ook het dringende advies om afstand te houden zal weer gaan klinken. Een verplichting wordt dat niet, want daarvoor moet de wet worden aangepast.

Ook wordt het mogelijk om straks regionale maatregelen in te voeren. Denk dan bijvoorbeeld aan specifieke maatregelen voor alleen stadsdelen of regio's waar het aantal besmettingen hoog is.