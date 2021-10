Kabinet denkt aan terugkeer basismaatregelen en uitbreiden coronabewijs, besluit na weekend

Het kabinet neigt vooralsnog niet naar specifieke maatregelen voor ongevaccineerden, maar denkt vooral na over een bredere inzet van de coronapas. Dat betekent dat de controle op de pas uitgebreid zou kunnen worden naar plekken waar die nu nog niet verplicht is. Het kabinet kijkt ook naar het weer invoeren van maatregelen waar we eerder mee te maken hadden, zoals mondkapjes, de anderhalvemeterregel en het thuiswerkadvies. Er is nog geen definitieve beslissing gevallen.

Het demissionaire kabinet zoekt koortsachtig naar manieren om de stijging van de coronacijfers te keren. Vandaag werd bekend dat er meer dan duizend mensen met corona in de ziekenhuizen liggen. En de afgelopen weken neemt het aantal besmettingen flink toe. Minister De Jonge (Volksgezondheid) noemt nieuwe coronamaatregelen 'onvermijdelijk'. Zo wordt onder meer gekeken naar het gebruik van de coronapas. Nu is controle alleen verplicht in horeca, theater en bioscopen en bij evenementen (feesten en festivals) en professionele sportwedstrijden. Het kabinet kijkt of die inzet verbreed zou kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan pretparken, zorglocaties, wegrestaurants of op het werk. Dit zijn allemaal nog overwegingen van het kabinet, er is dus nog niets definitief. Knopen worden pas volgende week doorgehakt. Herinvoering mondkapjes Het kabinet kijkt ook naar maatregelen, die snel ingevoerd kunnen worden en die we al eerder hebben gehad. Daarbij valt te denken aan het verversen van de adviezen om zoveel mogelijk thuis te werken, drukte te vermijden en het mogelijk herinvoeren van mondkapjes op bepaalde plekken. Vandaag was er een Catshuisoverleg waarbij de belangrijkste ministers hebben gekeken naar mogelijk te nemen maatregelen. Het kabinet werd bijgepraat over het nieuwste advies van het Outbreak Management Team. De schriftelijke versie van dat advies wordt maandag verwacht. Lees ook: Nog veel opties op tafel bij Catshuisoverleg over corona Persconferentie Minister De Jonge gaat dit weekend met partijen in de Tweede Kamer praten om af te tasten hoe zij tegen mogelijke maatregelen aan kijken. Maandag zijn er dan nog allerlei overleggen en dinsdag is er 's avonds om 19.00 uur een persconferentie. Die is live te volgen via deze app en op RTL 4 en RTL Z. Bekijk ook: Minister De Jonge: coronacijfers lopen te snel en te vroeg op Bekijk deze video op RTL XL Minister De Jonge: coronacijfers lopen te snel en te vroeg op.