Corona hakt erin: vmbo-leerling loopt heel schooljaar achter met lezen

Gerrit de Koster is directeur van een basisschool in Lekkerkerk. "Corona heeft er bij sommige kinderen echt ingehakt", zegt De Koster. Ook deze school is met kleinere groepen gaan werken.

"We zijn van een achtste naar een negende groep gegaan. We willen meer aandacht geven aan de kinderen. We hebben geluk gehad dat we extra personeel konden vinden."

Pijn in de bovenbouw

Volgens de schooldirecteur zit de meeste pijn in de bovenbouw. "We zijn ook een speciaal rekentraject gestart zodat het rekenen op lange en ook korte termijn verhoogd wordt. We hebben een extern bureau ingezet om ons rekenonderwijs omhoog te krikken."

Volgens De Koster wordt het nog spannend. "Want hoe gaat het over twee jaar? Kinderen krijgen nu extra begeleiding, maar over twee jaar is dat voorbij."

Snel uitgeven

Wat veel scholen als een probleem zien, is dat het extra geld in twee jaar uitgegeven moet zijn, zegt politiek verslaggever Floor Bremer. "Liever hadden ze gezien dat ze dat geld over een langere periode konden uitspreiden. Want nu tuig je van alles op, maar zeggen ze, dan moet je dat over twee jaar ook weer afbreken."