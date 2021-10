Zelfdodingen en onnodig lijden door lange wachtlijsten euthanasie

GroenLinks wil daarom op de begroting van Volksgezondheid 750.000 euro extra uittrekken om de wachtlijsten terug te dringen. "Het kan niet zo zijn dat mensen, als ze ondraaglijk en uitzichtloos lijden, dat nog twee jaar moeten volhouden voordat ze over kunnen gaan tot euthanasie", zegt Kamerlid Corinne Ellemeet.

Scholing, onderzoek en consulenten

Volgens GroenLinks tonen de cijfers aan dat behandelaars te weinig capaciteit hebben en dat mensen met een euthanasieverzoek eerder gehoor moeten krijgen, dus ook psychiatrisch patiënten. Dan kan ook beter worden bekeken of euthanasie passend is of dat er behandeling mogelijk is. Het centrum geeft ook scholing en begeleidt ook artsen bij euthanasietrajecten.