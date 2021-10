Formatierecord in zicht: gaat luxe optrekje van prins Bernhard uitkomst bieden?

Gevoelige thema's

De onderhandelaars willen niets kwijt over de thema's die op tafel liggen. Laat staan wat gevoelig ligt. "Maar reken maar dat alle thema's voorbijkomen", zegt Wester: van woningbouw tot immigratie en voltooid leven. "Soms zijn er bepaalde blokken waarin ze over één thema spreken. Maar soms lopen de thema's ook lukraak door elkaar heen. Ze nemen ook niet overal al pasklare besluiten over. Er is sprake van een akkoord op het eind als ze het over alle plannen eens zijn."

Dat ze daar niets over zeggen, is niet gek. "Formeren moet in beslotenheid. Dat kan nu eenmaal niet anders, hoe jammer ook voor de geïnteresseerde waarnemer. Het is belangrijk dat je in vertrouwen met elkaar spreekt. zonder dat iedereen of de achterban zich er mee bemoeit. Daarvoor is dit landgoed een ideale plek."

Remkes

Informateur Johan Remkes verwacht de komenden dagen 'een aantal heel stevige inhoudelijke discussies' te voeren met de partijen aan de formatietafel, zei hij voorafgaand aan de overlegmarathon.

Hij verwacht op sommige terreinen ook echt knopen te kunnen doorhakken.