Kabinet vraagt OMT om vervroegd advies, beraadt zich op nieuwe maatregelen

De minister benadrukte: "Vier op de vijf mensen die nu op de ic's liggen, zijn niet gevaccineerd." Door in de maatregelen onderscheid te maken tussen ongevaccineerden en gevaccineerden, zal de tweedeling verder aangewakkerd worden en dat ligt politiek gevoelig.

Oostenrijk is van plan lockdowns in te voeren voor ongevaccineerde burgers als de bezettingsgraad van de IC's oploopt. De Jonge wilde vandaag niet vooruitlopen op de mogelijke maatregelen.

Niveau zorgelijk

Het demissionaire kabinet versoepelde eind september de maatregelen. Zo werd onder meer afscheid genomen van de anderhalvemeterregel. Sindsdien lopen de besmettingen weer op. Ook in de ziekenhuizen wordt het steeds drukker.

Die stijging was door het kabinet verwacht en ingecalculeerd, maar komt wel eerder dan verwacht, zei De Jonge. We zitten momenteel op het niveau 'zorgelijk'. Als het risiconiveau 'ernstig' bereikt wordt, liggen extra maatregelen voor de hand. Over zeven dagen gemiddeld moeten er dan meer dan 100 ziekenhuisopnames en 25 ic-opnames per dag zijn. Nu zitten we op gemiddeld 87 nieuwe ziekenhuisopnames en 17 nieuwe ic-opnames per dag.