Compensatie voor hoge energierekening: wat merk ik daarvan?

6. Het kabinet boog zich de afgelopen twee weken in een crisisteam over een oplossing gewerkt. Vanwaar die haast?

"Het duurt echt nog wel maanden dat de prijzen op gas en stroom weer stabiliseren, is de verwachting van het kabinet. Dat gaan mensen de komende tijd al voelen in hun portemonnee en dus wilde het kabinet niet te lang meer wachten. Door de de explosie van de gas en stroomprijzen zijn huishoudens gemiddeld 900 euro per jaar meer kwijt zijn aan hun energierekening, blijkt uit berekeningen. Voor mensen die in een slecht geïsoleerd huis wonen en veel stoken kon dat volgens sommige berekeningen oplopen tot 1500 euro. Met deze compensatie wil het kabinet de grootste klap opvangen."