Een prik of vertrouwen op God? Dominees in de Biblebelt over de worsteling

"In de meeste kerken is het overgrote deel van de kerkgangers gevaccineerd. Incidenteel komen we kerken tegen waar mensen complottheorieën aanhangen. Of we zien christenen die zich vanwege religieuze redenen niet laten vaccineren. Simpel gezegd vinden deze mensen dat God over hun leven beslist en daarom vaccineren ze niet."

Geen religieuze discussies

Hoe daar mee om te gaan? "We gaan geen religieuze discussies aan. We nemen hun gedachten en gevoelens serieus, maar informeren ze wel en delen kennis op basis van feiten. Wat we veel vaker zien is dat mensen geen vaccin halen omdat ze niet goed geïnformeerd zijn of dat het vertrouwen in de overheid laag is. Wij vinden dat kerkelijk leiders, zoals voorgangers en oudsten, een rol hebben in de vaccinatiediscussie. We hebben allerlei medewerkers die daarvoor langs de kerken gaan."

Het advies? "We gaan het gesprek aan. De kerk moet een veilige haven zijn voor mensen en het is belangrijk dat kerkgangers zich serieus genomen voelen. Feiten aandragen werkt beter dan iemand voor gek uitmaken. Op deze manier kunnen mensen tot de keuze komen toch nog een vaccin te halen."