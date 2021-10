Wat kan er nog versoepeld worden? De coronapas staat in ieder geval niet bovenaan

Het OMT-advies van gisteren beloofde weinig goeds. De prognoses over hoe corona zich in de herfst- en wintermaanden ontwikkelt zijn slechter dan gemodelleerd. Het OMT spreekt van 'een kantelpunt in de epidemiologische situatie'. Het advies luidt dan ook van het team OMT-deskundigen: versoepel de komende weken niet.

Standje afwachten

Het demissionaire kabinet zit vooralsnog in standje 'afwachten.' "We willen de komende weken aankijken. Begin volgende maand hakken we de knoop door", zei demissionair minister De Jonge (Volksgezondheid) gisteren. Op vrijdag 5 november is er een coronapersconferentie.

De Jonge zei ook dat de vaccinatiegraad 'echt hoger moet' als we van de maatregelen af willen. 83 procent van de mensen van 18 jaar en ouder is nu volledig gevaccineerd. De Jonge streeft naar een getal boven de 90 procent. "Zover zijn we nu nog niet. We zien ook dat de cijfers oplopen. Ook in de ziekenhuizen."