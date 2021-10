Staatssecretaris: 'Vooralsnog gaan we kinderen geen griepprik geven'

Omdat er dit jaar een zware griepepidemie wordt verwacht, moet een griepprik voor kinderen de zorg helpen ontlasten, stellen de experts. Zo kunnen kinderen minder ouderen besmetten, is de gedachte. In Groot-Brittannië worden kinderen al massaal ingeënt tegen de griep.

Terughoudend

Maar het demissionaire kabinet voelt daar vooralsnog niets voor. "We zijn daarin terughoudend", laat een woordvoerder van staatssecretaris Paul Blokhuis weten. Het kabinet volgt daarin het advies van de Gezondheidsraad. "We hebben onlangs nog een advies hierover gevraagd aan de experts. Toen werd geadviseerd om dat niet te doen. Dat advies is nog geen twee maanden oud."

Blokhuis 'denkt nog na' of hij een nieuw advies gaat aanvragen.