Minister Schouten weigert plan te maken voor volledig verbod landbouwgif

Dat zei ze vanochtend tijdens een debat in de Tweede Kamer. Daar bleek dat met name de VVD en de BoerBurgerBeweging (BBB) zich grote zorgen maken over de aangenomen motie.

Beide partijen vrezen dat een snelle uitvoering grote gevolgen kan hebben voor de voedselproductie. Schouten deelt die vrees en hield de Kamer voor dat ze nu al in Europees verband bezig is met het verbieden van pesticiden, waarvan wetenschappelijk is vastgesteld dat die schadelijk zijn. Daar wil ze gewoon mee doorgaan. Een eventueel nieuw plan om landbouwgif te verbieden is volgens de demissionaire minister een kwestie voor het nieuwe kabinet dat op dit moment wordt geformeerd.

Onrust onder boeren

Volgens VVD-Kamerlid Thom van Campen heeft de aangenomen motie voor veel onnodige onrust gezorgd onder boeren. Hij is daarom blij met de reactie van Schouten. Zijn collega Caroline van der Plas van BoerBurgerBeweging zei dat de motie vooral is gesteund door Kamerleden die geen idee hebben wat het effect er van is. Samen met de VVD wil ze er voor zorgen dat de Kamer op dit gebied beter wordt geïnformeerd. De twee partijen willen een hoorzitting met deskundigen organiseren.