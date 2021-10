Rechter: anticonceptie hoeft niet gratis aangeboden te worden

Uit het pakket

Anticonceptie zat jarenlang in het basispakket van zorgverzekeringen, maar werd daar in 2011 uit gehaald omdat er geen medische noodzaak voor wordt gezien. Meisjes onder de 18 jaar die de pil gebruiken, krijgen die momenteel wel vergoed uit de basisverzekering.

Tussen de 18 en 21 jaar gaan de kosten van het eigen risico af en daarboven moeten vrouwen de pil zelf betalen of zich aanvullend laten verzekeren.

Een meerderheid van de Tweede Kamer zou anticonceptie graag weer in het basispakket terug willen. Of het kabinet een aangenomen motie daarover uitvoert, is aan de politiek, oordeelt ook de rechter.

Teleurstelling

Anniek de Ruijter, directeur van Bureau Clara Wichmann, laat weten teleurgesteld te zijn in de uitspraak. "Er is wel degelijk sprake van indirecte discriminatie: in de praktijk betalen vrouwen vaker voor de kosten van anticonceptie. Daarom moet de staat dit anders gaan regelen."

De organisaties weten nog niet of ze in hoger beroep gaan.