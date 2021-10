Kabinet trekt 14 miljoen uit voor handhaving lachgasverbod

Preventie

Een groot deel van het Prinsjesdaggeld (82 miljoen euro) wordt gestoken in preventie. "Om te voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden, bieden we hen in kwetsbare wijken meer perspectief met behulp van onder andere sociale (gedrags-)interventies, opleiding en toeleiding naar werk", zegt Grapperhaus.

De politie krijgt daarnaast 60 miljoen voor 'toekomstgerichte versterking van de opsporing', met behulp van bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie. Ook gaat er een bedrag naar 'de bescherming en veiligheid van beroepsgroepen die zich dagelijks inzetten voor onze democratische rechtsstaat', zoals advocaten en journalisten. Na de moord op Peter R. de Vries staat dit thema hoog op de politieke agenda.