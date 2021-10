Is de kans groot dat Rutte IV slaagt? Dit zijn jullie vragen over de formatiedoorbraak

Angel: Waarom is er niet gekozen voor nieuwe verkiezingen?

"Dat is echt de laatste optie. Wat zou dat ook oplossen en het wordt daarna nog lastiger omdat er nog meer versplintering zal ontstaan. Het kost sowieso weer heel veel extra tijd. En persoonlijk vind ik het ook een slecht verhaal om de kiezer te vragen om zijn of haar huiswerk over te doen als je er zelf niet uitkomt. Maar er kan natuurlijk altijd een moment komen om de kiezer een nieuw oordeel te vragen over het gepruts van de afgelopen maanden."