De formatie begint nu eindelijk écht, maar wanneer hebben we een nieuw kabinet?

Rutte IV een feit?

Het zal zeker nog enkele weken duren voordat Rutte IV een feit is, verwacht Wester. "Het gevoel van urgentie om tot een nieuw kabinet te komen, is bij iedereen is hoog. Maar of het gaat lukken, is echt niet 100 procent zeker. Als er geen uitzicht is op succes, dan komen nieuwe verkiezingen weer in beeld. We doen het goed, of we doen het niet", zei Kaag er zelf over.