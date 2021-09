Rutte III wil door als Rutte IV: 'Het is echt een nieuwe start'

Dat er onderhandeld kan worden over een doorstart van de huidige coalitie is mogelijk omdat D66 haar blokkade hiertegen heeft opgegeven. "Het is ontzettend belangrijk dat we doorgaan. Ik weet niet of het gaat lukken. We doen het goed of we doen het niet", zei D66-leider Kaag.

Informateur Remkes zei tijdens de persconferentie dat de nieuwe formatiefase snel kan gaan. "Er is een grote behoefte aan een beknopt regeerakkoord", zei hij. "Het wordt een nieuw kabinet, geheel op nieuwe leest geschoeid."

Nieuwe start

Ook wat premier Rutte betreft, maken de vier huidige coalitiepartijen 'echt een nieuwe start". Er ligt volgens Rutte 'een enorme bak werk' te wachten op een nieuw kabinet, onder meer op het gebied van veiligheid, klimaat, onderwijs en de woningmarkt.

Ook moet werk worden gemaakt van een andere bestuurscultuur, zei een goedgemutste Rutte.