Doorbraak in formatie: D66 is om en gaat onderhandelen over doorstart kabinet

D66-leider Sigrid Kaag is om en wil gaan praten over een doorstart van de huidige coalitie. Dat is de uitkomst van een urenlang intern beraad. Daarmee kan de formatie eindelijk gaan beginnen.

D66 wilde de afgelopen maanden niets weten van een nieuwe coalitie met de ChristenUnie. Zondag maakte Kaag op een partijbijeenkomst echter bekend dat ze de blokkade tegen de ChristenUnie zou opheffen. 'Progressiever en genereuzer' Kaag zei dat ze inhoudelijke onderhandelingen verkiest boven nieuwe verkiezingen, omdat de samenleving daar recht op heeft. Niemand is gebaat bij nieuwe verkiezingen. D66 is dus bereid de coalitie van de afgelopen vier jaar voort te zetten maar niet het beleid, maakte Kaag wel duidelijk. Het moet "progressiever, genereuzer, opener en menselijker." Aan het begin van de middag komen de drie partijen weer bij elkaar bij informateur Johan Remkes. VVD en CDA hebben steeds aangegeven graag met de ChristenUnie verder te willen. De komende tijd zullen de inhoudelijk gesprekken gevoerd gaan worden, waarschijnlijk blijft Remkes gewoon aan als informateur.