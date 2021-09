Nog geen doorbraak formatie: D66 is er nog niet uit

Na urenlang koortsachtig overleg is er nog geen doorbraak bereikt bij de vorming van een nieuw kabinet. De formerende partijen praten morgen vanaf 12.30 uur verder. De enige optie die nu nog op tafel ligt, is voortzetting van de huidige coalitie. Maar D66 kon daar vanavond nog geen besluit over nemen.

Informateur Johan Remkes deed vandaag een allerlaatste poging om de kabinetsformatie te laten slagen. Rond 22.00 uur kwam een woordvoerder van Remkes met de mededeling dat er morgen verder gepraat gaat worden. Verschillende opties De partijen voerden intern beraad nadat een doorbraak in zicht bleek. De enige optie die nu op tafel ligt, zijn kabinetsonderhandelingen tussen de oude coalitiepartijen (VVD, D66, CDA en ChristenUnie). De VVD gaf rond 21 uur al duidelijkheid. "We hebben heel grondig gesproken", zei Rutte. Hij wil de uitslag eerst officieel aan de informateur meedelen. En ook de CDA-fractie kan naar verluidt leven met de optie die Remkes heeft voorgelegd. Maar D66 kon nog geen besluit nemen. Omdat de partij van Sigrid Kaag nog meer tijd nodig heeft, gaan de leiders van VVD, D66 en CDA morgen weer met Remkes om de tafel. Bijzondere beelden: fractievoorzitters gefilmd rond formatieoverleg Bekijk deze video op RTL XL Negen partijen Remkes ging vandaag in gesprek met negen partijen. Hij had een duidelijke opdracht: óf partijen zouden gaan samenwerken om de formatie te redden, óf hij zou ermee stoppen. Er lagen verschillende opties op tafel, waaronder een extraparlementair kabinet. Bij een extraparlementair kabinet leveren sommige partijen wel bewindspersonen, maar maken ze geen deel uit van de coalitie. Geen van de partijen leek daar echt veel voor te voelen. Andere optie Ook een andere optie, onderhandelingen tussen zes partijen, kon op weinig enthousiasme rekenen. Datzelfde gold voor de mogelijkheid van nieuwe verkiezingen. De enige optie die nu nog op tafel ligt, is voortzetting van de huidige coalitie. Morgen moet duidelijk worden of er definitief een doorbraak is. Informateur Remkes vertrekt zonder iemand te woord te staan #kabinetsformatie pic.twitter.com/nisGQ432p2 — Roel Schreinemachers (@RoelSchrein) September 29, 2021