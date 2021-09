Asielzoekerscentra bomvol: 'We zitten tegen crisisnoodopvang aan'

In de Zeelandhallen in Goes is deze week zo'n eerste grote noodopvang geopend. Normaal worden er evenementen gehouden, nu dient het complex voor de opvang van mannen die wachten op hun asielprocedure.

4000 extra plekken gezocht

Er staan bedden klaar voor maximaal 320 asielzoekers. Dat is nog lang niet genoeg om de tekorten op te lossen, zegt Kapteijns. "Voor 1 november zijn we op zoek naar 4000 extra opvangplekken."

Later dit jaar volgen meer grote noodopvangplekken, zoals in de Jaarbeurs in Utrecht, de WTC Expo in Leeuwarden en een nog te bepalen locatie in Zaanstad.