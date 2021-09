Onderbetaald en nauwelijks pauze: aanpak arbeidersuitbuiting faalt

Steeds minder zaken

Het aantal zaken dat voor een strafrechter komt en leidt tot een veroordeling, daalt ook al jaren. In vier jaar tijd heeft de arbeidsinspectie 331 meldingen van uitbuiting in behandeling genomen. In 2016 leidde nog 27 procent van de meldingen tot een opsporingsonderzoek. In 2019 was dat nog maar 4 procent.

Veel meldingen zijn niet op te pakken omdat dwang en uitbuiting vaak moeilijk voor de rechter te bewijzen zijn.

Vrachtwagen als gevangenis

En er speelt nog iets mee. Veel werknemers durven geen melding te maken van misstanden. Inspecteur Edwin Atema van vakbond FNV weet daar alles van. Volgens hem is de transportsector berucht om onmenselijke werkomstandigheden. "Op parkeerplaatsen lang de snelweg hoef je er niet lang naar te zoeken", zegt hij tegen RTL Nieuws.

"Bijna op elke parkeerplaats kom ik wel arbeidersuitbuiting tegen. Chauffeurs die maandenlang onderweg zijn en gedwongen worden om te werken. Hun vrachtwagen voelt als een gevangenis waaruit ze niet kunnen ontsnappen. Echt vreselijk."